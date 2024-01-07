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Haberler Yaşam Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün havanın nasıl olacağı, yağış olup olmadığı özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Ege'de havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 7 Ocak Pazar hava durumu raporu...

GÖZDE AYVAZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ya��ışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimelerinde yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 7 Ocak Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

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