DİYARBAKIR anneleri dağa kaçırılan çocukları için 2019'da başlattığı HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi. Evlatlarına kavuşma ümidiyle eyleme devam ettiklerini belirten Aksu, "Çocuğumu alana kadar mücadeleme devam edeceğim. Çocuğumu çok özledim" dedi. Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirerek, "HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum. Buradaki haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim" dedi.