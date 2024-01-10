2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip Kandili 2024 yılı içerisinde 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cumaya bağlayan gece eda edilecek. Regaip Kandili aynı zamanda Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip Kandili 2024 yılı içerisinde 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cumaya bağlayan gece eda edilecek. Regaip Kandili aynı zamanda Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Regaip Kandili'nin önemi ve anlamı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır.
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
REGA��P KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER:
-Tefekkürde bulunmak
-Geçmişin muhasebesini yapmak
-Günahlardan tövbe etmek
-Helalleşmek
-Zikir çekmek
-Kur'an-ı Kerim okumak
-Kaza namazı ve nafile namaz kılmak
-Oruç tutmak