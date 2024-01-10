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Haberler Yaşam 2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ilk kandil gecesi Regaib Kandili'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. '2024 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne geliyor?' soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İşte 2024 Regaip Kandili tarihi...

HABER MERKEZİ
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip Kandili 2024 yılı içerisinde 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cumaya bağlayan gece eda edilecek. Regaip Kandili aynı zamanda Mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir.

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Regaip Kandili'nin önemi ve anlamı ile ilgili kaynaklarda çeşitli bilgiler yer almaktadır.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili hangi güne geliyor? Üç ayların başlangıcı mı?

REGA��P KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER:

-Tefekkürde bulunmak

-Geçmişin muhasebesini yapmak

-Günahlardan tövbe etmek

-Helalleşmek

-Zikir çekmek

-Kur'an-ı Kerim okumak

-Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

-Oruç tutmak

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