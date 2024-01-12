Gezeravcı uzaydan Elazığlı öğrencilerle konuşacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın millî çağrı işareti ile Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri ile iletişim kuracağını kuracağını bildirdi.

"HERKESE CESARET VERDİ"

AÇIKLAMANIN ardından her iki okulda da büyük sevinç yaşandı. Türkiye'nin en başarılı 20 lisesi arasında yer alan Elazığ'daki Kaya Karakaya Fen Lisesi'nin okul müdürü ve öğrencileri, Türkiye tarihinde ilk astronotun uzaya çıkması bu bağlamda ilk iletişimin kendileri ile olacak olmasının heyecan ve gurur verici olduğunu kaydetti.

Müdür Yadin Çelik, "Okulun bahçesine bir istasyon kurulacak. Öğrenciler bu sistem üzerinde ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir canlı bağlantı yapacak, karşılıklı bir söyleşi içerine girecekler" dedi. Öğrencilerden Ravza Nur Talu ise "Eminim herkes astronot olmak istemiştir ama birisi çıkana kadar bu uzak görünüyordu. Başta bunu düşünen herkese bir cesaret olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bize bu iletişim imkanı sağlayan mezunlarımıza da arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.