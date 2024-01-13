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EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

Son dakika haberleri...SSK ve Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oldu. Emekliler için ayrıca yapılacak olan ek zam düzenlemesi ise merak ediliyor. Peki emeklilere ne kadar ek zam yapılacak? Ek zam ne zaman belli olacak? Kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ
EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

Faruk Erdem'in haberine göre, ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL
Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:

BİRİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.

İKİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ ARTIŞI+ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışının eklenmesi.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
KÖK MAAŞLARIN 7.500 TL OLMASI + ENFLASYON FARKI + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

REFAH PAYI DAHİL EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirme ile ilgili çalışmanın yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Bu yüzden öncelikli olarak belirlenecek olan iyileştirme formülü bir yasa maddesi olarak Meclis'e sunulacak. Burada komisyon aşamasından sonra oylanacak yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek iyileştirmeyi beklerken memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi.

Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek.

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