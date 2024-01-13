EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK? 2024 EK ZAM ORANI BELLİ Mİ?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL

Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:

BİRİNCİ İHTİMAL

KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.

İKİNCİ İHTİMAL

KÖK MAAŞ ARTIŞI+ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışının eklenmesi.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

KÖK MAAŞLARIN 7.500 TL OLMASI + ENFLASYON FARKI + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.