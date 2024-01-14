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Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

Hafta sonu için planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre bugün Ege'de havanın parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 14 Ocak Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ
Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın doğusu (Alanya ve Gazipaşa) ve Hatay çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yer yer sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -2°C

Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Siirt'in doğu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

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