Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -2°C

Çok bulutlu ve güney çevreleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı