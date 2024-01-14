Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı! 14 Ocak Pazar hava durumu...

EGE
Parçalı zamanla Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, gece saatlerinde Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bodrum, Marmaris ve Datça çevreleri yer yer sağanak yağışlı