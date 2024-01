Türk hastaların doktor Kadriye’si oldu

Londra- İstanbul-Roma seferini yapan Alitalia Havayolları'na ait uçağın 2018 yılında arıza yapıp yolcularını 36 saat boyunca İstanbul'da misafir etmesi, bir İtalyan'ın hayatını değiştirdi. 1999 yılında İtalya'nın Ponzano Romano köyünde dünyaya gelen Kjendirese Iseni, ilk ve ortaokulu Macaristan'da tamamlayıp lise eğitimi için İngiltere'ye gitti.

İNGİLTERE'DE TIP OKUYACAKTI

Londra'da başarılı bir lise hayatı geçiren Iseni, girdiği üniversite sınavında King's College London Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Kayıt işlemleri ve ailesine bu müjdeli haberi vermek için Roma'ya gitmeye karar veren Iseni, macera dolu bir serüvenden habersiz Londra- İstanbul- Roma için uçak bileti satın aldı. İstanbul'a gece 03.00 sıralarında inen ve havaalanında Türk baklavasının tadına bakan Iseni, gelen anonsla uçağının arıza yaptığını ve en yakın uçuşunun 36 saat sonra gerçekleşeceğini öğrendi.

Havayolu Şirketi tarafından bir otele yerleştirilen Iseni, şehir turu atmak için dışarı çıktığında gezdiği İstanbul'a ve dikkatini çeken özel bir üniversitenin mimari yapısına hayran kaldı. Hatta okula giderek öğrenci işlerinden eğitim sistemi ve yabancı öğrenci kontenjanı hakkında bilgi alan Iseni, her şeyin kendi lehine geliştiğini görünce o an hayatını değiştiren kararı verdi ve "Ben burada yaşamalıyım" diyerek Türkiye'de kalmaya karar verdi. Babasından onay alan genç kadın, uçağa binmeyerek özel üniversitenin Radyo ve Televizyon bölümü hazırlık sınıfına kaydını yaptırarak İstanbul'da yaşamaya başladı ve bir yıl Türkçe eğitimi aldı.

ANNESİNİ DE TEDAVİ ETTİRDİ

Bir yıl içerisinde Türkçe'yi anadili gibi konuşmaya başlayan Iseni, bir taraftan da en büyük hayali olan doktorluk için Türkiye'de üniversite sınavlarına hazırlandı. Yabancı kontenjanıyla sınavlara giren Iseni, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Şu an Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Kjendirese Iseni, Türkiye'ye hayran olduğunu her fırsatta dile getiriyor. İtalya'da uzun süredir rahatsız olan annesi Lirijie Isenini'yi Türkiye'ye getirerek tedavi ettiren Iseni, "Annem bu ülkede sağlığına kavuştu. Türkiye'ye yerleşerek ne kadar doğru bir karar aldığımı annem sağlığına kavuşunca bir kez daha anladım. Annem için gösterilen ilgiye hayran kaldım. Hayatımdaki en güzel olay annemin sapasağlam İtalya'ya dönmesi oldu. Anneme konulan teşhis sonucunda sağlığına kavuşması... İşte bu yüzden bu ülkeye bir can borcum var. Okulumun bitmesinin ardından da İtalya'ya gitmeyeceğim, burada kalıp Türkiye'ye hizmet edeceğim" dedi.

"TÜRK İNSANI MÜKEMMEL"

TÜM dünyadaki Tıp Fakültelerini yakından inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden doktor Kjendirese Iseni, "Avrupa'da öğrenciler uygulamadan yoksun yetişiyor. Türkiye'de durum biraz farklı. Birçok uygulamaya ve operasyonlara dahil ediliyoruz ve hastalarla doğrudan temas kurabiliyoruz. Bu da bizim alanımızda tecrübe kazanmamızı çok fazla sağlıyor. Türk insanının yardımseverliğine misafirperverliğine bayılıyorum. Hastalar bana ismimi telefuz etmekte zorlandıkları için Kadriye ismini taktı. beni kendilerinden görüyorlar. Burada yaşamaktan oldukça mutluyum" dedi.