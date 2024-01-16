Duruşmada ilk kez Fatih Terim ismi geçti

FUTBOL camiasından önemli isimlerin de bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına dün devam edildi.3. kez hakim karşısına çıkan Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol da ifade vermek için geldi.

Gürol'un ifadesiyle birlikte ilk kez Fatih Terim'den bahsedildi. Avukat Gürol, "Fatih hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. 'Sadece hasar tespiti yapalım' dedi. Seçil'in böyle bir işin içinde olması hayal gücümü de ötesindeydi" şeklinde konuştu.

FATİH Terim ve ailesinin avukatlığını yaptığını söyleyen Gürol, "Seçil Erzan'la tanışmama Fatih hoca vesile oldu. Bir kızımız var, iyidir, yemeğe çıkart' dedi. Bir fon konuşuluyordu ama bankacılık faaliyeti olduğunu düşünüyordum. Olaylar olduğunda hocayla konuştum. Fatih hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. Buse hanım ve eşi parayı elden verdik deyince ben Fatih hocanın da bildiğini düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.