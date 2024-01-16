İsrailli futbolcu Jehezkel tutuksuz yargılanacak

ANTALYASPOR'UN İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alındı. Kulübü tarafından kadro dışı bırakılan, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan başlatılan soruşma kapsamında gözaltına alınan Jehezkel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİR OLAY DA BAŞAKŞEHİR'DE

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverildi. Jehezkel, emniyetteki ifadesinde, sahaya çıkmadan önce soyunma odasında, sol bileğinde sakatlığından dolayı bulunan beyaz bandaja, "100 days" ve "07.10" yazdığını, Davut Yıldızı amblemi çizdiğini belirterek, "Amacım Hamas ve İsrail arasında devam eden savaşın 100. gününe dikkati çekmekti" dediği öğrenildi. Savaşa karşı olduğunu kaydeden Jehezkel, "Maç sırasında yaptığım bu hareket nedeniyle bütün Türk halkından özür diliyorum. Pişmanım. Herhangi bir provokasyon yapmak istemedim" dedi.

Tutuksuz yargılanacak olan Jehezkel'in sınırdışı edileceği öne sürülürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, saat 17.15'te ülkemizden ayrılmıştır" dedi. Öte yandan, RAMS Başakşehir FK'nın İsrailli futbolcusu Eden Karzev de, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan Karzev serbest bırakıldı.