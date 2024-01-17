Çamaşır suyu lekesi çıkar mı? İşte formülü...

2- GÜNEŞ IŞIĞI

Çamaşır suyu lekesini çıkarmanız için deneyebileceğiniz diğer bir yöntem ise güneş ışığıdır. Güneş ışığı her kumaşta etkili olmayabilir. Ancak yine de denenebilecek bir yöntemdir. Çamaşır suyu bulaşan yeri, güneş ışığını direk alan yere bırakırsanız rengin açılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece çamaşır suyundan kaynaklanan leke kendiliğinden yok olabilir. Güneş ışığı çok fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Fakat, bazı durumlarda işe yaradığı açık bir gerçektir.

3- METİL ALKOL

Çamaşır suyu lekesine karşı savaşmanızı sağlayacak bir diğer madde ise metil alkoldür. Metil alkol, kullanımı tehlikeli olan bir durumdur. Bu nedenle özellikle de çocuklarınızdan uzak tutmanız gerekir. Metil alkol kullanarak çamaşır suyu lekesini yok etmek için şu aşamaları yerine getirmeniz gerekir:

Derin kap içerisine oldukça az bir metil alkol koyun. Uygulamaya başlamadan evvel elinize eldiven, yüzünüze de maske takın. Çamaşır suyu lekeli kıyafeti ise düz zemine serin. Pamuğu alın ve metil alkole batırın. Metil alkollü pamuğu, lekenin olduğu yere sürün. Yeteri kadar metil alkol sürdükten sonra 1 gün kadar bekleyin. 1 günden sonra çamaşırınızı oldukça düşük bir derecede yıkayın. Yıkama bittikten sonra çamaşırınızı güzelce kurutun. Bunu yaptıktan sonra çamaşır suyu lekesinden rahatlıkla kurtulmuş olacaksınız. Bu yöntemi denerken dikkatli olmalısınız. Çünkü metil alkol, cildinizi tahriş edebilir.