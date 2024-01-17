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Haberler Yaşam Uzay hatıra bileti nasıl alınır? Uzay hatıra bileti alma ekranı...

Uzay hatıra bileti nasıl alınır? Uzay hatıra bileti alma ekranı...

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu bu gece gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı bu gece 01.11'de fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Tarihi an öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti yayımlandı. Peki uzay hatıra bileti nereden nasıl alınır? İşte uzay hatıra bileti alma ekranı...

DHA
Uzay hatıra bileti nasıl alınır? Uzay hatıra bileti alma ekranı...

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Uzay hatıra bileti nasıl alınır? Uzay hatıra bileti alma ekranı...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

HATIRA BİLETİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzay hatıra bileti nasıl alınır? Uzay hatıra bileti alma ekranı...

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.

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