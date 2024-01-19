Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim Amerika’da!

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satılan Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'da büyük başarı sağlamaya devam ediyor. Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Univision kanalında yayın hayatına başlayacak Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katılacağı "Turkish Drama Gala" etkinliğine katılacak.

22 Ocak 2024 tarihinde düzenlenecek Türk Drama Galası, Miami'de Temple House'da gerçekleşecek.

Dizinin sevilen çifti Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, etkinlik gecesinde kırmızı halıda yürüyecek. Başarısını ülke sınırları dışına taşıyan Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, uluslararası basın mensupları ve gazetecilerin yoğun ilgisi sebebiyle özel röportajlar verecekler.

Çift ayrıca 23 Ocak'ta Latin Amerika bölgesinin en kapsamlı fuarlarından olan Content Americas'a katılacak.