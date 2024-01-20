Hastane sınıfında karne heyecanı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci için sömestr tatili başladı. Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'ndaki öğrenciler karnelerini Bakan Tekin'in elinden aldı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Tekin, okul sırasına oturarak çocuklarla sohbet etti. Bakan Yusuf Tekin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik kurulan sınıftaki öğrencilere de karnelerini verdi. Tekin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde kurulan sınıfta öğrencilerle bir araya geldi.

'TATİLİ OKUYARAK GEÇİRİN'

Eğitim öğretim sürecinin mümkün olduğunca sağlıklı yürütüldüğünü dile getiren Tekin, "Öğrencilerin okuma arzularının gelişmesini istiyoruz. Çocuklara iki haftalık tatili mümkün olduğunca okuyarak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Eğer çocuklarımızın dijital bağımlılığından, hareketsizliğinden, televizyon bağımlılığından, okuma alışkanlıklarından şikayetçiysek size mini bir şans sunuyoruz. Lütfen çocuklarımızla nitelikli vakit geçirelim, beraber kitap okuyalım. Cep telefonlarımızı, televizyonlarımızı, internet, bilgisayar ve benzer ortamlarımızı mümkün olduğunca az kullanalım" şeklinde konuştu.

ÖZEL OKULLARA ZAM UYARISI

BAKAN Tekin, karne dağıtım töreninin ardından özel okullardaki zamlara ilişkin açıklamada bulundu. Tekin, "Dün yine özel okul temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanımız görüştü, biz de kendileriyle görüştük. Bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz. Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda" diye konuştu.