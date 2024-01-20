Memlekette gurur gecesi

TÜRKİYE'NİN ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 18 Ocak gecesi saat 00.49'da başladı. Memleketi Silifke'de ise vatandaşlar ilçe meydanında toplanarak hemşerilerini dualar ve alkışlarla uğurladı. Gezeravcı'nın "manevi annesi" olarak bilinen Gülizar Gezeravcı, "Güle güle git, güle güle gel Alper'im" derken duygusal anlar yaşadı.

Silifke sokakları ise "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile inledi. İlçe meydanında kesilen pastanın üzerindeki "Astronotumuza başarılar dileriz" yazısı dikkat çekti. Alanda bulunan astronot maketi de çocukların ilgi odağı oldu.

KIRAATHANEDE HEYECAN

TÜRK astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu vatandaşlar tarafından televizyondan takip edildi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılma anı İzmir'in Buca ilçesindeki Akıncılar Mahallesi'ndeki bir kıraathane ile taksi durağından izlendi. Kıraathanedeki vatandaşlar roketin fırlatılması sırasında "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek ayakta alkışladı. Taksi durağındaki şoförler de o anları heyecanla televizyondan takip etti.