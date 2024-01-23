Fergio House soruşturması devam ediyor

İSTANBUL'DA müstehcen video ve fotoğraf paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 'Fergio House' isimli sosyal medya hesaplarının sahipleri ile ilgili İzmir detayı ön plana çıktı. Gözaltına alınan kişilerin İzmir'deki 3 taşınmaz ile 3 adet aracına el koyuldu. Partiler düzenledikleri ve bu partiler sayesinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerden F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.'nin (45) suç geliriyle elde ettikleri belirlenen yaklaşık 85 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyuldu.