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Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde karar

HABER MERKEZİ
Şafak Mahmut Yazıcıoğlu cinayetinde karar

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Kadir Yasak müebbet hapis ve 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Kadir Yasak'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl 6 ay hapis 'birden fazla kişiyle birlikte işyerine yağma' suçundan 9 yıl ve 'Ruhsatsız Silah, Bıçak, Mermi Bulundurma veya Taşıma' suçundan 2 yıl hapis ile bin TL adli para cezası verdi.

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