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Haberler Yaşam FETÖ’cü dolap faresi!

FETÖ’cü dolap faresi!

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.K, mutfak dolabının içinden çıktı.

HABER MERKEZİ
FETÖ’cü dolap faresi!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masası'nca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanırken yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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