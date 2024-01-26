İki cinayet çözüldü

ANTALYA Konyaaltı'nda 20 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aydınlı moto kurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiğini Müge Anlı ortaya çıkardı.

Programa katılan anne Nermin Diken'in, oğlunun kaybolmasından arkadaşı Zeynel Boyacı'yı sorumlu tutması üzerine 35 gündür bulunamayan Diken'in en son görüştüğü Boyacı da programa katıldı.

Burada tedirgin ve agresif tavırlarıyla dikkat çeken Boyacı, yayın sonrası kaldığı otelden kaçarken Yalova'da yakalandı.

KOCASINI İHBAR ETTİ

İFADESİNDE kendisine küfür ettiği için Diken'i sopayla öldürüp gömdüğünü itiraf eden Boyacı'nın yakalanmasının ardından eşi İlknur Boyacı'dan ikinci bir cinayet ihbarı geldi.

Genç kadın, eşinin 4 ay önce de kız kardeşi Zeynep Ece Aksoy'u (26) öldürüp aynı yerin yakınına gömdüğünü söyledi. Boyacı'nın yakalanmasa Hatay'a gideceği oradan da yasa dışı yollara yurt dışına kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

Diken ve Aksoy'un cenazeleri ise 30 metre arayla gömülü bulundu.