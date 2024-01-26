Kardeşlerim 114.bölüm izle | ATV Kardeşlerim TEK PARÇA FULL HD İZLE

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
114.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"KIŞ BAHANE ASLINDA, SAHTE İNSANLAR SOĞUTUYOR BU ŞEHRİ!"
Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır. Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır.
KARDEŞLERİM'İN 114. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.