Hırsızlar bina içinde gezerken yakayı ele verdi

İstanbul'un Esenyurt Zafer Mahalesi'nde, 17 Ocak 2024 tarihinde doktor A.E.'nin evine giren hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı. Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.'nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin apartman içinde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZ KADINLAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin (26) daha önceden 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen S.Ç.'nin (14) ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 19 Ekim 2023 tarihinde reklamcı N.K.'nın evinden yapılan 640 bin liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kadın hırsız tutuklandı. Şüphelilerin suç ortaklarının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.