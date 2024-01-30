Kayıp şoföre dair umutlar söndü

İTALYA açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 712 gündür haber alınamıyor. Çakır'ın eniştesi Davud Gür (54), "Artık ölüsünün bile bulunmasından ümidi kestik" dedi. İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı.

237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama- kurtarma ekipleri müdahale etti. Feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı.

Çakır'ın ablası Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.