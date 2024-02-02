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20 metrelik falezlerden düşen kadın kurtarıldı

HABER MERKEZİ
20 metrelik falezlerden düşen kadın kurtarıldı
ANTALYA Muratpaşa'da genç bir kadın 20 metrelik falezlerden düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kayalık alanda acı çığlıklar atan ve isminin Kübra G.I. (28) olduğu öğrenilen kadının kurtarılması için deniz polisinden yardım talep etti. Yaklaşık 3 dakikada olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Kübra G.I.'yı bulunduğu yerden kontrollü bir şekilde bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen Kübra G.I.'nın ambulansa alındığı sırada 'Kaburgalarım' diye bağırdığı ve acı çektiği görüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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