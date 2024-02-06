Asrın felaketini yaşayanlar depremi birer kelimeyle anlattı: Kıyamet, felaket, acı...

"BENİM KELİMEM BİZİ HAYATTA TUTAN İÇİMİZDEKİ UMUT"

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan Fatma Ardınç, depremden bugüne umut ederek gelebildiğini anlattı. Ardınç, "Benim kelimem bizi yaşatan, hayatta tutan içimizdeki umut. Bu kadar yıkımın ortasında bile filizlenebiliyorsak, gülebiliyorsak halen benim için bunun tek sebebi umuttur." diye konuştu.

Depreme Kahramanmaraş'ta yakalanan Gülcan Ağırman ise afet anında adeta nutkunun tutulduğunu söyledi. O sırada ilk aklına gelen kelimenin ise "ölüm" olduğunu aktaran Ağırman, şöyle konuştu:

"Tek bir gerçek vardı, o da sadece ölümdü. Ama o kadar acı olması çok kötüydü. Ben orada bir haftalık sürede sadece bir kere mutlu oldum. O da çocuklarıma sarıldığımda. Ahirete inanıyoruz çok şükür. Ölüm zaten var ama orada sondu, bitmişti diye düşünmüştüm. Benim orada yaşadığım en büyük duygu korkudan ziyade çaresizlikti. Kızım o zaman bir yaşındaydı. Kızımla yağmurun altında kalmıştım, bizim aracımız yoktu. Betonların kırılma sesine uyandım. Çıkarken sıyrıklarımız vardı."