Asrın felaketini yaşayanlar depremi birer kelimeyle anlattı: Kıyamet, felaket, acı...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılıyor. Depremlerin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan afetzedeler, kayıplarını, şehrin cadde ve sokaklarında enkaz altında kalan anılarını ve deprem gününe ait acı dolu hikayelerini ilk günkü gibi zihinlerinde taşıyor.
Geçen bir yılda tarifsiz duygular yaşayan, yaşadıklarını anlatmakta zorlanan Kahramanmaraş ve Hatay'daki konteyner kentlerde kalan afetzedelerin AA muhabiriyle yaptığı röportajlar sırasında en fazla kullandıkları kelime "korku" oldu. Afetzedeler bunun yanı sıra "hüzün", "çaresizlik", "ölüm", "kıyamet", "endişe", "felaket", "acı", "umut" ve "kayıp" kelimelerini de sarf etti.