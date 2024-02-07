Alper Gezeravcı yine dönemiyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu, 3. kez hava muhalefetine takıldı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronotu taşıyacak olan kapsülün, 3 Şubat'tan 5 Şubat'a ertelenen dönüşü, Florida'daki olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle 6 Şubat'a sarkmıştı. Fakat geri sayımın başladığı saatlerde 3. kez erteleme kararı çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili açıklama yaptı: "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın ve ekibin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.