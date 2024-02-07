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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı yine dönemiyor

Alper Gezeravcı yine dönemiyor

HABER MERKEZİ
Alper Gezeravcı yine dönemiyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu, 3. kez hava muhalefetine takıldı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 uluslararası astronotu taşıyacak olan kapsülün, 3 Şubat'tan 5 Şubat'a ertelenen dönüşü, Florida'daki olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle 6 Şubat'a sarkmıştı. Fakat geri sayımın başladığı saatlerde 3. kez erteleme kararı çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili açıklama yaptı: "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın ve ekibin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.
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