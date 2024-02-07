Çayda ’kanser’ tehlikesi... Uzmanlar uyardı

MİDE RAHATSIZLIĞI

Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.

UYKUSUZLUK

Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur. İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.