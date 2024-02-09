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Meteoroloji'den Ege'ye uyarı! Pazar gününden itibaren...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıda Pazar gününden itibaren Güney Ege'de fırtına beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

İHA
Meteoroloji’den Ege’ye uyarı! Pazar gününden itibaren...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Güney Ege'de rüzgarın, Pazar sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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