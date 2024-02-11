  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Bakan Güler’in acı günü

Bakan Güler’in acı günü

HABER MERKEZİ
Bakan Güler’in acı günü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşındaki babası Fikret Güler dün vefat etti. Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti. Fikret Güler'in cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA