Milli astronotumuz ailesiyle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü. Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu. Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı" dedi.