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Haberler Yaşam Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Kimilerinin vücudunda oldukça az sayıda ben bulunurken kimisinde de çok sayıda ben olabiliyor. Doğuştan var olan ya da sonrasında vücutta gelişen benler zararsız gibi gözükse de aslında kansere neden olabiliyor. Uzmanlar benlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte benlerin rengine göre dikkat etmeniz gerekenler...

HABER MERKEZİ
Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Kahverengi, siyah, mavi veya cilt renginde…Hemen herkesin vücudunda irili ufaklı benler mutlaka oluyor. Doğuştan var olan veya sonradan gelişen benlerin çoğu zararsız olsalar da bazıları kansere dönüşebiliyor. Bu tehlikenin adı, dünyada görülme sıklığı hızla artan malign melanom!

Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Vücutta hızla yayılarak ölümcül bir tabloya yol açabilen bu cilt kanseri erken teşhis edildiğinde ise tedavi edilebiliyor. Deriye rengini veren melanosit adlı hücrelerden kaynaklanan bir cilt tümörü olan malign melanom, bir başka deyişle ben kanseri, görülme sıklığı en hızlı artan kanser türlerinden biri ve cilt kanserlerine bağlı ölümlerin en önde gelen nedeni. Son yapılan çalışmalar bu kanserin son yıllarda 2 kat arttığını ortaya koyuyor.

Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Bu artışta güneş ışınlarına daha fazla maruz kalma, çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları ile ozon tabakasında meydana gelen hasar başlıca sebepleri oluşturuyor. Malign melanom cilt kanserleri arasında sadece yüzde 5 oranında görülse de, bu kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 75 gibi oldukça yüksek bir rakamından sorumlu tutuluyor. Bunun nedeni ise agresif seyrederek hızla büyüme ve vücutta yayılma eğilimi göstermesi. Dolayısıyla tanısı geç dönemde konulduğunda uzak organlara yayılma riski diğer cilt kanserlerine oranla daha yüksek oluyor ve tedavi şansı oldukça düşüyor.

Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

BU BELİRTİLER MELANOMA HABERCİSİ OLABİLİR
Dr. E. Çiğdem Karadağ, yeni oluşan bir ben ya da ciltte renk değişiklikleri (siyah ya da kahverengi) varsa ya da mevcut bende aşağıda yer alan değişiklerden biri bile oluştuysa zaman kaybetmeden hekime görünmeyi ihmal etmemeniz gerektiği uyarısında bulunuyor.

- Gittikçe büyüyorsa,
- Şekli değişiyorsa, (düzensiz sınırlarının olması)
- Rengi değişiyorsa, (siyah ya da kahverengi)
- Kaşıntılı ya da kanamalı ise,
- Üzeri kabuk bağlıyorsa ya da iltihap görüntüsü varsa,
- Özellikle 3 ya da daha fazla tona sahip ise melanoma belirtisi olabiliyor.

Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

GÜNEŞ YANIKLARI EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ
Vücudumuzdaki bir benin kansere dönüşmesi için travmaya maruz kalması gerekiyor. Günümüzde bu travmaların oluşmasında başrolü ise güneş ışınları oynuyor. Bu yüzden yaz aylarında benlerin kansere dönüşme riski artıyor. Özellikle çocukluk döneminde oluşan güneş yanıkları malign melanoma açısından önemli bir risk faktörünü oluşturuyor. Bir başka önemli etken de güneş ışınlarına aniden ve yüksek dozda maruz kalmak. Dr. Karadağ bu nedenle özellikle yaz mevsiminde güneşin çok dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneş temasından kaçınmanızın son derece önemli olduğu uyarısında bulunuyor.

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