Vücudunuzdaki ben eğer bu renkteyse dikkat! Uzmanlar uyarıyor

BU BELİRTİLER MELANOMA HABERCİSİ OLABİLİR

Dr. E. Çiğdem Karadağ, yeni oluşan bir ben ya da ciltte renk değişiklikleri (siyah ya da kahverengi) varsa ya da mevcut bende aşağıda yer alan değişiklerden biri bile oluştuysa zaman kaybetmeden hekime görünmeyi ihmal etmemeniz gerektiği uyarısında bulunuyor.



- Gittikçe büyüyorsa,

- Şekli değişiyorsa, (düzensiz sınırlarının olması)

- Rengi değişiyorsa, (siyah ya da kahverengi)

- Kaşıntılı ya da kanamalı ise,

- Üzeri kabuk bağlıyorsa ya da iltihap görüntüsü varsa,

- Özellikle 3 ya da daha fazla tona sahip ise melanoma belirtisi olabiliyor.