MEB’den ara tatil kararı: Yaz tatili kısalacak okul süresi artacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. MEB ayrıca, 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı. Uygulamaya geçildiğinde yıl içinde öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. MEB'in yeni düzenlemeyle, 180 olan eğitim öğretim iş gününü 200 güne çıkarmayı hedeflediği bildirildi. Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü normal şartlarda birinci dönem 90, ikinci dönem 90 olmak üzere 180 gün planlanıyor. Ancak 180 gün mücbir sebeplerle kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta dersler açısından verimsiz geçince 180 gün olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor.