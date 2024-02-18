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Haberler Yaşam Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Sarımsağın yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra sağlığımıza kattığı faydalar da saymakla bitmez. Özellikle çiğ bir şekilde tüketildiğinde güçlü bir ilaç olur. Peki bu doğal şifacıyı 7 gün boyunca balla tüketirseniz ne olur? İşte sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi...

HABER MERKEZİ
Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

ÖZELLİKLE BU KIŞ GÜNLERİNDE...

Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Özellikle bu kış günlerinde ilaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler

5 diş soyulmuş sarımsak

Bir su bardağı organik bal

1 yemek kaşığı taze zencefil

1/2 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

YAPILIŞI:

Cam bir kavanoza sarımsakları koyun. Üzerine minik minik doğradığınız zencefilleri, limon suyunu, elma sirkesini ilave edin. Son olarak bir bardak balı kavanoza boşaltın ve tüm malzemeleri karıştırın.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

7 . GÜNÜN SONUNDA;

Enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu göreceksiniz.

Halsizlik ve boğaz ağrısını ortadan kaldıracaktır.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele edecektir.

Sarımsağı balla tüketirseniz ne olur? Etkisi inanılmaz

Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Kolesterol seviyesini düzene sokar.

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