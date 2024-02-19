Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler yaşanacak? Artık masada yeni bir kişi var

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KADROSUNA MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DAHİL OLDU

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.