Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler yaşanacak? Artık masada yeni bir kişi var

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır. Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.
Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister. Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar. Artık masada yeni bir kişi vardır Behçet .
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KADROSUNA MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DAHİL OLDU
Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.
atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.
Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.