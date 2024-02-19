Berat Kandili ne zaman? 2024 Berat Kandili tarihi...

Arapça'da temize çıkma ve temiz olma anlamlarına gelen Berat isminden gelen Berat Kandili'nin tarihi araştırılıyor. İslam dininin en önemli gecelerinden olan Ramazanın müjdecisi Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak ediliyor. Peki 2024 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili 2024 hangi gün? İşte Berat Kandili tarihi ve önemi...
BERAT KANDİLİ 2024 NE ZAMAN?
Berat Gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Buna göre 2024 yılında Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
BERAT KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Berat gecesinde Kuran-ı Kerim, Levhi Mahfuzdan dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu olaya 'İnzal' adı verilir. Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.