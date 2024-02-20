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Avukat Altun sosyal medya paylaşımından gözaltında

HABER MERKEZİ
Avukat Altun sosyal medya paylaşımından gözaltında
AVUKAT Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altun hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan Altun gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Altun'un emniyete götürüleceği öğrenildi.
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