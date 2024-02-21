  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Feyza Altun’un serbest bırakılmasına itiraz

Feyza Altun’un serbest bırakılmasına itiraz

HABER MERKEZİ
Feyza Altun’un serbest bırakılmasına itiraz

AVUKAT Feyza Altun, önceki gün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. Altun, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara kısa süre sonra önce savcılıktan ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan itiraz geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara hakaret ettiği savunuldu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA