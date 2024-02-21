Feyza Altun’un serbest bırakılmasına itiraz

AVUKAT Feyza Altun, önceki gün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. Altun, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karara kısa süre sonra önce savcılıktan ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan itiraz geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara hakaret ettiği savunuldu.