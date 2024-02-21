Kedi Eros’u öldüren cani tekrar yargılanacak

İSTANBUL Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Keloğlan'a önce hapis cezası verildi, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Fakat karara yapılan itiraz sonucunda üst mahkeme kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiğini belirtti. Kararın bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandırabileceğini belirterek "Bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin devlete olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır" ifadelerine yer verildi.