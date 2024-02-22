1 yıl önce kaybolan adamın dövülerek öldürülüp dereye atıldığı ortaya çıktı

Çatalca'da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açılmıştı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu'nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğunu ve konuştuğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.'nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

OLAY GÜNÜ BİR ARADALARMIŞ

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.'nın aynı evde oldukları belirlendi. Yapılan çalışmalarda Mehmet Berberoğlu'nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.'ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi.

EŞLERİNE SARKINTILIK İDDİASI ÜZERİNE DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER

Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.'nın Mehmet Berberoğlu'nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca'da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.

CESET POŞETİN İÇİNDE DERE YATAĞINDA BULUNDU

Çatalca Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri ıslah edilmiş derede arama yapıldı. Yapılan aramada poşet içinde Mehmet Berberoğlu'nun poşet içine konmuş cesedinden geriye kalanlar bulundu. Cesedin üzerinde kadın kıyafetleri giyili olduğu belirlendi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çatalca Emniyet Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler Kerim Ç., Murat A. Mediha Ç., Gizem Ç. ve anne Nermin A. adliyeye sevk edildiler.