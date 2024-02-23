Emine Erdoğan ‘Yılın Kareleri’ni oyladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Emine Erdoğan, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

ÇEVRE konusunda birçok başarılı projenin öncüsü Emine Erdoğan, "Çevre- Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğrafını oyladı, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafına da oy verdi.

HER BİRİ AYRI ANLAM TAŞIYOR

EMİNE Erdoğan, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, TCG Anadolu'nun da yer aldığı "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafını seçti. "Spor" kategorisinde tercihini Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" isimli fotoğrafından yana kullanan Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Mehmet Ali Özcan'ın, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı, "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.