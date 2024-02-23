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Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi

HABER MERKEZİ
Eşe ‘Alo’ demek boşanma sebebi
YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Mahkeme, taraflardan birinin eşine 'Alo' diyerek hitap etmesini kusur saydı ve boşanmalarına hükmetti. Samsun'daki bir çiftin boşanma davasında mahkeme, eşinin ailesini istemeyen ve annesine hakaret eden kadının az; eşine karşı 'Alo' diye hitap eden, 'Paran kadar konuş' şeklinde söylemlerde bulunan ve maaş kartını eşine verse de karta limit koyarak harcamaları kısıtlayan erkeğin ağır kusurlu olduğu yönünde karar verdi. Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, kadına aylık 750 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 20 bin maddi, 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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