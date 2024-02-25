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Haberler Yaşam Feraye ve Yaman'ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv'de

Feraye ve Yaman'ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv'de

Pazartesi akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Safir final bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi? Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne? İşte Safir final bölümünde yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ
Feraye ve Yaman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv’de

Son dönemlerde yaşadıkları büyük buhranın sonunda Yaman ve Feraye'yi zor günler beklemektedir. Feraye hayata tutunmaya çalışırken Yaman da hayatının aşkını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

Feraye ve Yaman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv’de

Yaman için hayat adeta durmuş gibidir. Hem iş hem de aile yaşantısı tam bir açmaza sürüklenmiştir. Ancak, Yaman'a bu içine düştüğü karanlıkta yol gösteren yine Feraye'nin ışığı olacaktır.

Feraye ve Yaman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv’de

Aylarca hastanede bilinci kapalı yattıktan sonra gözlerini açan Feraye eskisi gibi olabilecek mi? Yaman, Feraye'yi her haliyle sevecek kadar büyük bir aşk yaşamaktadır ancak Feraye için bu yeni durumu kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır.

Feraye ve Yaman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv’de

Hikayenin sonu yaklaşırken, herkes için hesap ödeme vakti gelmiştir. Buna Aleyna ve Cemile de dahildir. Bu savaşı başlatan kişi olan Cemile cezasını çekmeden hiç kimse huzur bulamayacaktır.

Feraye ve Yaman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? Safir final bölümüyle yarın akşam Atv’de

Mutlu olmak için büyük bedeller ödemiş olan Feraye ve Yaman sonunda kavuşacak mı? Onları bekleyen büyük sürpriz ne?

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