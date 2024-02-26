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Haberler Yaşam ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son başvuru günü bugün. Sınava katılacak olan adaylar başvuruların nasıl ve ne şekilde yapılacağını araştırıyor. 3 oturumdan oluşacak olan YKS sınavına katılmak için adayların başvurularını yapıp ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte ÖSYM YKS başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ
ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurusu nereden yapılır? soruları üniversite sınavına katılacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimine göre bugün YKS başvuruları için son gün. Peki ÖSYM YKS sınav başvurusu için ücret ne kadar? İşte ÖSYM YKS başvuru ekranı...

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS oturumları için başvuru ücreti sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

2023-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

2024-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
*2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
* Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
* Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
*Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

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ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
2024-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.

2024-YKS'de SAY, SÖZ veya EA puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin 2024-AYT oturumuna katılmaları zorunludur.

AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):
2024-YDT'ye de girmek isteyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT'ye girmek istemeyen adaylar, "Yabancı Dil Testi (YDT)" seçeneğini boş bırakacaklardır. 2024-YKS'de DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin 2024-YDT oturumuna katılmaları zorunludur. YDT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

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