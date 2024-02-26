ÖSYM YKS BAŞVURU EKRANI! YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS oturumları için başvuru ücreti sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.



2023-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;



Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL,



TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

YKS SINAVI OTURUM TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024