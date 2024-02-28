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Haberler Yaşam İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı.Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

HABER MERKEZİ
İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu

İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu

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