İzmir ve Ege’de bugün hava nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.