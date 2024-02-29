Serinletirken tasarruf eden kişiye özel klima da hazır

PEK çok alanda olduğu gibi kllima konusunda verimlilik artışı Samsung'un WindFree Elite PM 1.0 kliması, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak ve iç mekan deneyimini kişiselleştirerek iklimlendirme sistemlerinde yeni bir değişimi tetikliyor. Bu teknoloji, kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek otomatik soğutma ayarları yapıyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve uyku kalitesini iyileştiriyor.

Samsung'un WindFree Elite PM 1.0 kliması, yenilikçi yapay zeka teknolojisi ile kişiselleştirilmiş konforun bir örneğini sunuyor. Bu klima, kullanıcıların tercihlerini anlayan] ve buna göre en uygun soğutma modunu seçen yapay zeka destekli bir ,moda sahip. Bu yenilikçi özellik, ortamın serinlik dengesini sürekli olarak izliyor ve gerektiğinde ayarlamalar yaparak ideal ortam koşullarını sağlıyor.

WindFree İyi Uyku modu ise, gece boyunca soğuk hava akımını engelleyerek, uyku kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu mod, uyku esnasında vücut ısısının doğal ritmine uyum sağlayarak, uykunun kesintiye uğramasını önlüyor ve derin bir uyku deneyimi yaşatıyor. Klimanın "akıllı göz" özelliği, odadaki kişilerin yerini algılayıp hava akışını bu doğrultuda ayarlıyor. İlaveten, odadaki kişilerin konumuna uygun olarak hava akışının yönünü dinamik bir şekilde değiştiriyor.