Adnan Oktar davasında şok eden iddialar

ERZURUM Dumlu Cezaevi'nde olan Adnan Oktar, 83 farklı avukatla 527 kez görüştüğü tespitinin ardından Van'a gönderildi. Oktar'ın, Erzurum'da 30 günde 21 kadın avukatla 238 kez görüştüğü öğrenildi. Adnan Oktar'ın Erzurum yapılanması deşifre olurken, kadın avukatlarla görüşme sırasında cezaevi kamerasının yönünün değiştirildiği iddia edildi. Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaşıldı. Genç kadın avukatlarla 500 saat, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edilmişti. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sıralarda cezaevi kamerasının açısının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edildi. Adnan Oktar suç örgütünün bir yıl içerisinde Erzurum'da da yapılandığı ve evler kiralandığı da öğrenildi.