2024 MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖSYM MSÜ SORU VE CEVAPLARI...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ)'na katılanlar soru ve cevapların ne zaman saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki MSÜ sınavı cevap anahtarı bugün açıklanır mı? İşte detaylar...
2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde yapılacak. 2024 MSÜ sınavı 3 Mart tarihinde 10:15'de başlayacak ve 13:00'te bitecek.
MSÜ KAÇ SORU OLACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını 165 dakika içerisinde cevap kâğıdına işaretleyecekler.
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının sınavdan sonra kısa bir süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberimizden takip edebilirsiniz.
MSÜ SONUÇ TARİHİ
2024 yılı MSÜ sınavının sonuçları ise yine ÖSYM tarafından 28 Mart günü erişime açılacak.
2024-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.