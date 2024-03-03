2024 MSÜ SINAV SORU VE CEVAPLARI SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYIMLANACAK? ÖSYM MSÜ SORU VE CEVAPLARI...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 MSÜ sınav soruları ve cevaplarının sınavdan sonra kısa bir süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberimizden takip edebilirsiniz.

MSÜ SONUÇ TARİHİ

2024 yılı MSÜ sınavının sonuçları ise yine ÖSYM tarafından 28 Mart günü erişime açılacak.