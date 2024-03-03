İş insanı ‘Pencere yöntemi’ kurbanı

İSTANBUL'DA yaşayan gayrimenkul zengini Tevfik Sutaş (83), kendisine 'Kargo teslim kağıdı imzalatıyoruz' denilerek pencere yöntemiyle 40 milyon TL'lik senet imzalatılıp, hakkında icra takibi başlatılarak dolandırılmak istediğini söyledi. Sutaş'ın avukatıyla itiraz edip, konuyu yargıya taşımasıyla yapılan bilirkişi incelemesinde, senedin kare kutuya imza alıp kargo veyahut başka bir tebligat teslim edilip yapıldığı belirlenip, icra takibi durduruldu, soruşturma ise sürüyor. Bu olaydan sonra daha dikkatli davrandığını belirten Sutaş, "Benim ağzım yandı başkalarınınki yanmasın. Benim gibi mağdur olmak istemiyorlarsa, bu tür evrakı imzalarken dikkatli olsunlar" dedi.