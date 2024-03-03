Kadın cinayetlerinde acı bilanço

'KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu' tarafından hazırlanan rapor kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne seriyor. 2024 yılının ilk aylarında 69 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. Ancak öldürülen kadınlardan 2'sinin kimlikleri bile belli olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kadınlar en çok evlerinde öldürülürken, sokak ortasında, işyerinde, otellerde ve ıssız yerlerde de katledildi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR:

Ulviye Eskici, Leyla Demir, Elif Saydam, Özlem Çankaya, Hatun Ekrem Aslan, Tuba Ateşçi, Sevilay Karlı, Emine Ülkü Araz, Nasim Gol Karımı, Dilan Özdemir, Yasemin Ünlü, Zeliha Güney, Miney Güney, Banu Uzun, Suna Gül, Saliha Gizem, İpek Akgül, Arzu G., Gülhan Korkmaz, Beste Ayşegül Yeşilyurt, Rojvelat Kızmaz, Sebahat G., Selma Abacı, Özlem Şımarık, Zozan Yayaşit, Burcu Demir, Hatice Alay, N.T., Muradiye Terzi, Zeynep Bilici Pehlivanlıoğlu, Sevda Timur, Katie Erorbay, Semra Kocaman, Yüksel Çağlar, Adile Oymak, Bahar Kanyılmaz, Zeynep Ece Aksay, Seher Kındaç, İsmi Bilinmiyor, Ayşegül Çınar, Şafiye Buraklar, Muradiye A., Shakhnoza Kurbonova, Safinaz A., Linda Yılmaz, Dilek Uzelli, Behiye Ediz, Vatfa Ecevit, Nazlı Elmas, Fahriye Kaya, Melike Akpınar, Nesrin Ünal, Ayşegül Oğuz, Hicret Can, Burcu Gezersoy, Kader İrgören, Şengül Yeşilkaya, Petek Akçağır, Melek Nur Özgener, Özge Gülenyüz, Şule Karamercan, Şule Tokel, Pervin Bal, Serap Biçer, Gülseven D., Meleknur Özgener, Tülay Dağaşan, Arzu Çınar.