Kamboçya’da dehşet

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

İSTANBUL'DA yaşayan Ufuk Öntürk (52), kalp krizi geçirip ölümün eşiğinden dönünce hayat tarzını değiştirmeye karar verdi. Dünya turuna çıkan ve 6 yıl önce Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya yerleşen Ufuk Öntürk, burada kaldığı pansiyonun otel odasında inanılmaz bir cinayete kurban gitti.

Ufuk Öntürk, 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun odasında alt kat komşularının çekiçli saldırısına uğradı. Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan Öntürk, kurtarılamadı.

ÇEKİÇLE SALDIRDILAR

İDDİAYA göre işten dönen Öntürk, kaza ile kaldığı otel odasının balkonundan aşağıya elindeki kül tablasını düşürdü. Alt kattaki aile fertlerinden birinin üzerine düşen kül tablası yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi sonucu biri kadın 7 kişinin çekiçli saldırısına uğrayan Öntürk, feci şekilde can verdi.

Abla Yıldız Eyiçalış, cenazenin Türkiye'ye getirilerek İzmir'de toprağa verileceğini söyledi

DIŞİŞLERİ'NE BAŞVURDU

TALİHSİZ adamın İzmir'de yaşayan ablası Yıldız Eyiçalış, kardeşinin acı haberini, Budist inancına göre cenazenin yakılması için kendisinden vekalet istenmesiyle öğrendi. Kardeşi için Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım isteyen Eyiçalış, yetkililerin cenazenin İzmir'e getirilmesi için girişim başlattığını söyledi.

'KATİLLER EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Kardeşinin ölümü ile yıkılan ve oradaki yetkililerin cenazeyi göndermek için 15 bin dolar nakil parası istediğini belirten abla Eyiçalış, "Bu çekiçli saldırıyı gerçekleştiren 6 kişinin tutuklandığını öğrendik. Onların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hukuki süreçle ilgili devletimizin desteğini istiyoruz. Dışişleri yetkililerine tüm yardımları için teşekkürler" dedi.