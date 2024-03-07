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Haberler Yaşam Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Cuma akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Ateş Kuşları dizisi kadrosuna başarılı oyuncu Saygın Soysal dahil oldu. Soysal, dizide Çatal'ın kimsenin bilmediği oğlu ve Barbaros'un ağabeyi olan 'Çino' karakterine hayat verecek.

HABER MERKEZİ
Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna Saygın Soysal dahil oluyor.

Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Ateş Kuşları'nın 8 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. Bölümünde başarılı oyuncu Saygın Soysal, seyirci karşısına Çatal'ın kimsenin bilmediği oğlu ve Barbaros'un ağabeyi olan 'Çino' karakteriyle dahil oluyor. Ateş Kuşları'nın 46. Bölüm tanıtımında Çino'nun "Barbaros, babamın en büyük belki de tek hatası…" sözleri dikkat çekerken, Çino'nun hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan'ın sakladığı sırrı ortaya çıkaran, Ateş Kuşları'na Çatal'ın katilinin Sultan olduğunu haykıran Barbar'ı büyük bir yol ayrımı beklemektedir. Sultan'ın akıbeti, ailesi ve mesleği arasında sıkışan Barbar'ın elindedir artık…

Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Ateş Kuşları, verdiği kararı vicdanına sığdıramayan Barbar'ı yolundan döndürebilecek midir? Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte torunun gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken nasıl bir belaya bulaşacaktır?

Ünlü oyuncu Saygın Soysal Ateş Kuşları kadrosunda

Zorlu ve imtihan dolu zamanlar geçiren Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit, hayatlarına tekrar girmek üzeredir. Ateş Kuşları bu tehditle ne zaman ve nasıl yüzleşecektir? Ateş Kuşları'nın evinde neler döndüğünü anlamak için hafiyeliğe soyunan Seyfi gerçeklere vakıf olabilecek midir?

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