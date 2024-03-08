Arf’ın blokzincirindeki uluslararası likidite hacmi 1 milyar doları aştı

Türk girişimciler tarafından kurulan Web3 ve geleneksel finansın kesişiminde yer alan uluslararası ticaret ve ödemeler platformu Arf, lisanslı finansal kurumları desteklemek için sağladığı onchain likidite hacminde 1 milyar doları aştığını duyurdu. Bu kilometre taşı, küresel finans kurumları için sunduğu yenilikçi, blockzincir destekli çözümler üreten Arf'ın kategori belirleyici liderliğini vurguluyor.

KÜRESEL TİCARETİN ODAĞI

Arf Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant, "Arf, halihazırdaki finansal sistemlerin kısıtlamalarını aşmak için yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacı ile kuruldu. Vizyonumuz, gerçek dünya problemlerini çözerek inovasyonun ve mevzuatın şekillenmesi sağlamak ve gelecek on yılda herkes için daha erişilebilir bir finansal sistemin oluşmasına zemin hazırlamak," dedi.

Co-Founder Kazım Rıfat Özyılmaz

Finansal kurumlar, günlük küresel faaliyetlerinde yeterli likiditeyi sağlamak amacıyla kendi özkaynaklarına veya borç finansmanına güvenmektedir. Ancak bu uygulamalar sermaye yapılarını sınırlamakta ve artan işlem hacimleri için fırsat maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde, kredi sağlayan kuruluşlar operasyonel şeffaflık ve yüksek risk yönetimi uygulamaları nedeniyle finansal kurumları fonlamada zorluklarla karşılaşmaktadır.

YENİLİKÇİ BİR YOLCULUK

Uluslararası ticaret ve ödemeler sektöründeki bu zorluklara çözüm olarak Arf, dünyanın ilk blokzincir üzerinde yer alan işletme sermayesi çözümü Arf Likidite'yi sunmuştur. Arf Likidite uluslararası ticaret ve ödemeleri internet hızına çıkarmakta olup blokzincir teknolojisi aracılığıyla uluslararası ticaretteki 4 trilyon dolarlık likidite açığını kapatmayı amaçlamaktadır. Arf'ın yenilikçi yolculuğunu kararlı bir biçimde desteklediklerini vurgulayan Stellar Development Foundation (SDF) Hazine ve Sermaye Piyasaları Yöneticisi Phil Meng, "Arf'ın blokzincir üzerinde likidite hacminde 1 milyar dolara ulaşma başarısına tanık olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli adım, uluslararası ticaret ve ödemelerdeki temel problemlerin blokzincir ve bu bağlamda Stellar teknolojisinin kullanılarak çözülebilmesinin önemli kanıtlarından biri. Stellar blokzincirinde akıllı sözleşmelerin de hayata geçmesiyle finansal sektörün nasıl dönüşeceğini merak ediyoruz" diye konuştu.